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Dünya

Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 07:13 - Güncelleme:
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 3 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden ve Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine bölgeden ayrılma uyarısında bulunuldu.

Sahil Güvenlik Karargahı, Çin bandıralı gemilerin 8 Eylül'den beri ilk, bu yıl ise 27. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

- IZU ADALARI BÖLGESİNDEN GEÇİŞ

Japonya Savunma Bakanlığına göre, Çin ve Rusya'ya ait toplamda 7 gemi, başkent Tokyo'nun güneyinde, Pasifik Okyanusu'ndaki Izu Adaları bölgesinden geçmişti.

Çin'e ait biri güdümlü füze destroyeri 3 gemi Sumisu ve Tori Adaları yakınlarından, biri fırkateyn 4 Rus gemisi ise Hachijo ve Mikura Adaları yakınlarından geçiş yaptı.

- Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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