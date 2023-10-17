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Dünya

Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi

Japonya, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında, Japon ulusal kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

AA17 Ekim 2023 Salı 07:02 - Güncelleme:
Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Bölgedeki Minamikojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar gelen Çin gemilerine karşı, Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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