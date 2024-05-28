Çin'e ait sahil güvenlik gemileri 158 gündür tartışmalı Senkaku etrafında

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, tartışmalı Senkaku Adaları etrafındaki seyrine tepki gösterdi.

Dün Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin, adalar etrafında ve Japon karasuları dışında yeniden saptandığını kaydeden Hayaşi, konuya yönelik endişelerini aktardı.

Çin'e ait gemilerin, art arda 158 gündür adalar etrafındaki bitişik bölgede görüldüğünü, bunun, 2012 sonrası en uzun süre olduğunu bildiren Hayaşi, ülkesinin, söz konusu hareketliliği oldukça ciddiye aldığını, durumu "gerginlikle izlediklerini, sakin ve kararlı yanıt vereceklerini" dile getirdi.

- "YÜKSEK BİR ACİLİYET DUYGUSUYLA VE TİTİZLİKLE İZLİYORUZ"



Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Aralık 2023 sonundan beri Çin'in gemileri, 158 gündür bölgede.

Açıklamada, "Çin sahil güvenlik gemilerinin hareketlerini, en ufak bir değişikliği bile kaçırmamak için yüksek bir aciliyet duygusuyla ve titizlikle izliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Benzer bir açıklama 2021'de yapılmıştı. Çin'e ait gemilerin daha önce "bölgede art arda saptandığı" en son dönem, 157 gün ile Temmuz 2021'de kaydedilmişti.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı, açıklamasında, Çin'e ait askeri "Wing Loong-10" tip dronun, Okinawa bölgesi yakınlarında saptandığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in bölgedeki nüfuz arayışına yönelik ülkesinin kaygılarını, hafta sonu Seul'de bir araya geldiği Çin Başbakanı Li Çiang'a iletmişti.

- TARTIŞMALI ADALAR



Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.