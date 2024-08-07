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Dünya

Çin'e göre Heniyye suikastında BM Şartı ihlal edildi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Çin'e göre Heniyye suikastında BM Şartı ihlal edildi
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Vang, Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki suikastını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, söz konusu suikast eyleminin, bölgedeki durumu "daha tehlikeli hale getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu suikastın BM Şartı prensiplerini ihlal ettiğini aktaran Vang, bu tür eylemlerinin "barışı destekleme çabalarını ciddi şekilde baltaladığını ve Gazze'de ateşkesi giderek ulaşılmaz hale getirdiğini" kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararını kabul ettiğine ancak savaşın henüz durdurulamadığına dikkati çeken Vang, Gazze'deki mevcut durum karşısında çifte standart uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Vang, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

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