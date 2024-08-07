Çin'e göre Heniyye suikastında BM Şartı ihlal edildi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Vang, Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki suikastını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, söz konusu suikast eyleminin, bölgedeki durumu "daha tehlikeli hale getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu suikastın BM Şartı prensiplerini ihlal ettiğini aktaran Vang, bu tür eylemlerinin "barışı destekleme çabalarını ciddi şekilde baltaladığını ve Gazze'de ateşkesi giderek ulaşılmaz hale getirdiğini" kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararını kabul ettiğine ancak savaşın henüz durdurulamadığına dikkati çeken Vang, Gazze'deki mevcut durum karşısında çifte standart uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Vang, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için iki devletli çözümün önemini vurguladı.