star.com.tr 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:31

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, tartışmalı sularda "kaza ve yanlış hesaplamalar" olasılığını öne sürerek Çin'i tartışmalı Sahil Güvenlik yasasını uygulamada dikkatli olmaya çağırdı.



CNN Filipinler tarafından yapılan habere göre, Çin Sahil Güvenliği ile birlikte Filipin Sahil Güvenliği ve Donanma gemileri tartışmalı bölgede devriye gezmekte. Filipin Savunma Bakanı bu durumdan dolayı bir kaza ya da yanlış bir hesaplama yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Lorenzana verdiği demeçte, "Oradaki tüm davacıları - Çinliler ve Vietnamlıları - yasalarını uygularken dikkatli olmaya çağırıyorum. Çin Sahil Güvenliği, bizim Sahil Güvenlik ve donanma gemilerimizle aynı ihtilaflı bölgede devriye geziyor. Bu yüzden kaza veya yanlış hesaplama olasılığı çok yüksek." şeklinde konuştu.

Filipin Savunma Bakanı aynı bölgede Amerikalıların da kendilerine veya diğer ülkelere hiçbir şekilde danışmadan devriye yapmakta olduğunu vurgulayarak, bu ülkeler ile iletişim halinde kalarak ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını belirtti.

Çin, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ediyor ve Pekin'in itiraz ettiği münhasır ekonomik bölge alanlarında Manila'nın egemenlik haklarını tanıyan 2016 tahkim kararını defalarca reddetti.

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