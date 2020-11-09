star.com.tr 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:43 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:43

Endonezya, Çin'in askeri üs talebini reddetti.



Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'da gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin savunma bakanları bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda gündeme gelen, "Çin’in Endonezya’da kurmak istediği askeri üs talebi" Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından reddedildi.

ABD’nin geçtiğimiz aylarda Çin'in askeri stratejileri hakkında yayınladığı bir raporda Pekin yönetiminin, farklı ülkelerde üs açarak denizaşırı bölgelere erişimini genişletmeyi hedeflediği belirtilmişti.

Yetkililerin, ABD ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki yayılmacı politikasına karşın Endonezya’nın dış politikada tarafsızlıktan yana olduğunu ve ülkelerinde hiçbir zaman yabancı kuvvetlere ev sahipliğine izin verilmeyeceklerini sıklıkla dile getirdikleri biliniyor.

Geçtiğimiz dönemde Endonezya hükümeti, ABD'nin P-8 Poseidon casus uçaklarının ülkeye iniş ve yakıt ikmali yapma talebini reddetmişti.

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