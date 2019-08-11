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Çin´i vuran 'Lekima' tayfununda ölü sayısı 28´e yükseldi

Çin´in doğu kıyısını vuran 'Lekima' tayfununda ölü sayısı 28´e yükseldi, 20 kişi de kayıp.

  • DHA
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Çin haber ajansı Xinhua´da yer alan habere göre, Çin´in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de kayıp. Ölümlerin çoğu eyaletin Wenzhou şehrindeki Yongjia bölgesinde, tayfun nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiği ve eyalet genelinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği bildirildi. Ayrıca, tayfunun birçok yapıda maddi hasar oluşturduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.
 
 
Saatte 187 kilometre hıza ulaşan tayfunun, Anhui, Fuijan, Jiangsu Zhejiang ve Çin´in en büyük kenti Şanghay´da şiddetli yağışlara neden olabileceği vurgulanmış; tayfun nedeniyle 288 uçuş ve yüzlerce feribot ve tren seferi iptal edildiği bildirilmişti. Ayrıca, Tayfunun etkili olduğu bölgede, bin kişilik arama kurtarma ekiplerinin oluşturulduğu; 150 itfaiye ve 153 botun da hazır bulunduğu belirtilmişti.

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