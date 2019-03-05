Çin’in 2019 yılı savunma bütçesi yüzde 7,5'lik bir artışla 177 milyar dolar oldu

Hükûmet Çalışma Raporu’nda savunma bütçesinin temellerini Çin’in askerî sistemlerinin modernleşmesi oluşturuyor. Ayrıca uzmanlar bu rakamların Çin’in hızlı ve düzensiz bir büyüme yerine normal ve istikrarlı bir hızda büyümeyi seçtiğini gösterdiği görüşünde buluşuyor.

Çin’in yıllık savunma bütçesi 2016 yılından itibaren, yerini çift haneli büyümeden tek haneli büyümeye bıraktı.

Hükûmet Çalışma Raporu’na göre askerî fonların artış oranının, yüzde 6 ilâ 6,5 arasında olan 2019 gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme hedefine kıyasla biraz daha hızlı gerçekleştiği görüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in askerî fonunun hala GSYİH ile yakından ilişkili olduğunu belirterek, “Savunma bütçesinin büyüme hızı, GSYİH büyüme hedefinden çok fazla uzaklaşmadı.” dedi.