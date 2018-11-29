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Çin'in 8 bin kişilik barış gücü ihtiyat kuvveti göreve hazır

Çin'in barış gücü misyonları için 8 bin ihtiyat kuvvetinin göreve hazır olduğu bildirildi.

  • AA
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, aylık brifinginde yaptığı açıklamada, Çin'in 8 bin üyeli barış gücü ihtiyat kuvvetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix tarafından onaylandığını söyledi.

Ren, ülkesinin, 10'dan fazla ülkede bin 500'den fazla barış gücü askerini de eğittiğini belirterek, "Çin ordusu, dünya barışını teminat altına alma ve somut eylemlerle insanlığın ortak geleceğini inşa etme sorumluluğunu yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

Çin, BM Güvenlik Konseyinin BM'ye en fazla barış gücü askeri temin eden tek daimi üyesi ve BM operasyonlarının milyar dolarlık bütçesine en fazla katkı sunan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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