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Dünya

Çin'in askeri kapasitesini artırması Japonya'nın gündeminde

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Çin'in askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesinin ülkesi açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 08:25 - Güncelleme:
Çin'in askeri kapasitesini artırması Japonya'nın gündeminde
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı son yıllık raporda yer alan Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde.

Raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçen yıla kıyasla 90'dan fazla artış gösterdiği ve bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Japonya hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesi karşısında "derin kaygı taşıdıklarını" bildirdi.

Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor." ifadesini kullandı.

Bu durumu "Japonya ve uluslararası toplum için oldukça ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Kamikava, Çin'in askeri hamlelerinin titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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