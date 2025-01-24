Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, NORINCO ve bağlı iştiraklerinde yöneticilik yapan Şüe'nun "parti disiplinini ve kanunlarını ciddi ihlal" ettiği şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

2010'a dek NORINCO bünyesinde Harbin Birinci Makine Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekteri olarak görev yapan Şüe, daha sonraki yıllarda NORINCO'nun yerli üretim BeiDou küresel konumlama sisteminin askeri ve sivil uygulamalarını geliştirmek üzere kurduğu yatırım şirketinin başına geçmişti.

Şüe, Nisan 2022'ye dek bu şirketin Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın ortaklığında kurduğu Qianxun Spatial Intelligence firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.

SAVUNMA SANAYİ HEDEFTE

Çin'de yolsuzluk soruşturmalarının ülkenin en büyük savunma sanayi ve uzay havacılık şirketlerine de uzandığı gözleniyor.

Şüe, bugüne dek soruşturma ağına yakalanan üçüncü NORINCO yöneticisi oldu. Daha önce 2018'de emekli olan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Yin Ciaşü, 2021'de Komünist Parti'den ihraç edilerek yolsuzluk suçlamasıyla savcılığa sevk edilmişti.

Mayıs 2022'ye dek Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olarak görev yapan Liu Şiçüen de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi üyeliğinden çıkarılmıştı.

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olmadan önce NORINCO'nun Üst Yönetici Yardımcısı olan Hu Vınming de Aralık 2023'te "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapse mahkum edilmişti.