Çin'in Çangçun şehrinde büyük bir patlama meydana geldi
Çin'in Çangçun şehir merkezindeki Wanda Plaza yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
- star.com.tr
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre art arda gelen patlamaların ardında çok sayıda ambulans ve itfaiye olay yerine gelirken bölgedeki halkın tahliyesi devam ediyor.
Çinli yetkililerden olayla ilgili bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
#长春万达广场爆炸 pic.twitter.com/HhRw5rX8ZM— 徐培柏 (@xupeibai) January 25, 2019
Wanda Plaza'nın katlarından birinde yaşanan patlama sivil halk tarafından kameralara kaydedildi.
转：【突发】长春万达 pic.twitter.com/4hdP1s4zwI— 常青2 (@NW69969) January 25, 2019
Ayrıntılar geliyor...
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