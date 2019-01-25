Çin'in Çangçun şehrinde büyük bir patlama meydana geldi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre art arda gelen patlamaların ardında çok sayıda ambulans ve itfaiye olay yerine gelirken bölgedeki halkın tahliyesi devam ediyor.

Çinli yetkililerden olayla ilgili bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Wanda Plaza'nın katlarından birinde yaşanan patlama sivil halk tarafından kameralara kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...