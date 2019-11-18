Çin’in çöp planı tutmadı
Çin’in çöplüğünün, planlanandan 25 yıl önce dolduğu belirtildi. 100 futbol sahasına eşdeğer alana her gün 10 bin ton atık bırakılıyor.
Xi’an kentinde bulunan Çin’in en geniş çöp atık alanı olan Jiangcungou’nun dolup taştığı kaydedildi. 1994 yılında, günlük 2500 ton çöp almak üzere tasarlanan ve böylece 2044’e kadar faaliyette olması beklenen alan, kapasitesini beklenenden 25 yıl önce doldurdu.
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