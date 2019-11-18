Çin’in çöp planı tutmadı

Xi’an kentinde bulunan Çin’in en geniş çöp atık alanı olan Jiangcungou’nun dolup taştığı kaydedildi. 1994 yılında, günlük 2500 ton çöp almak üzere tasarlanan ve böylece 2044’e kadar faaliyette olması beklenen alan, kapasitesini beklenenden 25 yıl önce doldurdu.