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Dünya

Çin'in deneysel uzay aracı başarıyla Dünya'ya indi

Çin'in uzaya gönderdiği 'insan taşıyacak deneysel uzay gemisi' başarıyla iniş yaptı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 12:25 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:31
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Şinhua ajansının haberine göre, insansız olarak uzaya gönderilen deneysel uzay aracı, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfıng bölgesine yerel saatle 01.49'da indi.

Uzay aracındaki astronotların taşınması için geliştirilen kapsülün hasar görmediği bildirilirken, araç yörüngede 2 gün 19 saat kaldı.

Ayrıca deneysel görev sırasında geminin atmosfere girişi ve kontrolü, ısınma durumu, çoklu paraşütlerin kullanımına ilişkin gözlemler yapıldı.

- 5 Mayıs'ta gönderilmişti

Çin, söz konusu uzay aracını, ülkenin güneyindeki Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden 5 Mayıs'ta, Long March-5B roketiyle yerel saatle 18.00'de yörüngesine göndermişti.

Çin'in inşa etmeyi planladığı uzay istasyonuna "insanlı uzay görevleri" kapsamında astronot taşıyacak roket, fırlatmanın ardından 6 dakika 8 saniye sonra önceden ayarlanan yörüngesine girmişti.

İlgili uzay aracı ve Long March-5B roketi, Çin'in 2022'de kurmayı planladığı kendi uzay istasyonunun önemli basamaklarından birini oluşturuyor.

- 2022'de açılması planlanıyor

Çin İnsanlı Uzay Programı Baş Tasarımcısı Cou Cienping, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, uzay istasyonunu 2022 gibi kullanıma açmayı planladıklarını açıklamıştı.

Çin uzay istasyonunun 100 ton ağırlığında olacağını ve 3 astronota ev sahipliği yapacağını belirten Cou, istasyonun inşasının asıl amacının, Çin'i Dünya'ya yakın uzay görevlerinde kısa vadede kendi teknolojisini bağımsız olarak geliştiren bir ülke haline getirmek, uzun vadede ise uzay kaynaklarının kullanımı ile uzay alanında bilimsel deneyler gerçekleştirmek olduğunu kaydetmişti.

Çin, halen aktif olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2024'te misyonunu tamamlamasıyla yörüngedeki tek daimi uzay istasyonuna sahip ülke konumuna gelecek.

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