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Dünya

Çin'in doğusunda yaşanan felakette 5 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Heze şehrinde etkili olan kasırgalarda 5 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Çin'in doğusunda yaşanan felakette 5 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı
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Şinhua'nın haberine göre, Heze Acil Durum Yönetim Bürosu, kentin bazı bölgelerinde kasırgalar görüldüğünü duyurdu.

Dongming ve Juancheng ilçelerinde etkili olan kasırgalar, 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 88 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kasırgalarda toplamda 2 bin 820 ev ile yaklaşık 60 bin hektarlık tarım alanındaki mahsul de zarar gördü.

Kentte çok sayıda yol, su ve elektrik hattı da hasar görürken, bölgede arama kurtarma ve onarım işlemlerine başlandı.

Yetkililer, acil yardım ekiplerinin kasırgalardan etkilenenlerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

  • Heze kasırga
  • doğu Çin
  • ölü yaralı

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