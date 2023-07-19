Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi Türkiye'yi ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı açıklamada Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu (Politbüro) üyesi ve en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Wang Yi, Güney Afrika Devlet Başkanlığı Bakanı Khumbudzo Ntshavheni ile Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin daveti üzerine 24-25 Temmuz tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 13. BRICS Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak, toplantının öncesinde ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye'yi ziyaret edecek."

ZİYARET 26 TEMMUZ'DA



İHA'nın Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nden edindiği bilgiye göre Wang Yi, 26 Temmuz'da Türkiye'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in siyasi sisteminde, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın üzerinde yer alıyor. Wang Yi, 2021 yılında Türkiye'yi Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.