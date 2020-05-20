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Dünya

Çin'in “etkin” dediği ilaca Japonya yeşil ışık yakmadı

Çin'in “korona virüs tedavisinde etkinliğini kanıtladık” dediği grip ilacı Avigan'a Japon uzmanlar yeşil ışık yakmadı. Orta vadeli klinik çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bilim kurulu “araştırmalara devam” dedi

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:09
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Kesin tedavisi bulunmayan Covid-19’un semptomlarını iyileştirmede kullanılacak potansiyel ilaçlardan biri olarak görülen Japonya üretimi Avigan üzerinde yürütülen klinik çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi. Belirti göstermeyen ya da hafif semptomlar geliştiren 86 hasta üzerinde yürütülen klinik çalışmalarda denekleri 2 gruba ayıran uzmanlar, bir gruba hastanedeki ilk günden 10. güne dek Avigan tedavisi uyguladı. İkinci gruba ise 6. günden itibaren ilaç verildi. İki grubu 6. günün ardından semptomlarda meydana gelen gerileme açısından mercek altına alan uzmanların bulguları, onay için görüş bildirmesi gereken bilim kurulunu ikna etmeye yetmedi. Orta vadeli sonuçları analiz eden kurulun, ilacın etkinliğini kanıtlamak için araştırmalara devam edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

ÇİN “ETKİN” DEMİŞTİ

Fujifilm grubunun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan’ın korona virüs semptomlarını gerilettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar da söz konusu ilacın etkinliğini klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise güvenilirliğine dair çalışmaların tamamlanmasının ardından Avigan’ı talep eden ülkelere ücretsiz olarak sağlayacağını açıklamıştı. İlacın kullanımına onay verilmesi için gerekli yasal prosedürlerin hızlandırılması gündeme gelmişti.

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