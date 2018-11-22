Çin'in Güney Çin Denizi'nde yeni platform kurduğu iddia edildi

Çin'in, tartışmalı Güney Çin Denizi bölgesinde bulunan Paracel Adaları'nda yeni bir platform kurduğu iddia edildi.

Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezine bağlı Asya Deniz Şeffaflığı Girişiminin (AMTI) yayımladığı raporda Çin'in, askeri amaçlarla kullandığı tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları'na yeni bir platform kurduğu öne sürüldü.

AMTI, bölgedeki platformun uydu görüntülerini de paylaşarak, bu yapıların Güney Çin Denizi'nde artabileceğini vurguladı.

Raporda, uydudan görüntülenen platformların ne amaçla kurulduğunun bilinmediği ancak askeri üs olarak kullanılabileceği kaydedildi.

Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Tüm deniz yolu üzerinde tek başına hakimiyet iddia eden Çin, tartışmalı bazı ada ve kayalıklarda askeri tahkimatlar kurmaya başlamış, Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Geçen yıl ağustos ayında ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçeve anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.