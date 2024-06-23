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Dünya

Çin'in güneyinde sel ve toprak kayması sonucu ölü sayısı 47'ye çıktı

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.

AA23 Haziran 2024 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Çin'in güneyinde sel ve toprak kayması sonucu ölü sayısı 47'ye çıktı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece Meycou'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı.

Çin'in güneyinde geçen hafta Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı sellerle karşı karşıya kalmıştı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.

  • toprak kayması
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