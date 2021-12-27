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Dünya

Çin'in Hunan eyaletinde soğuk ve kar nedeniyle çok sayıda yerleşimde okullar tatil edildi

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşimde eğitime ara verildi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:45
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Şinhua ajansının haberine göre, yerel meteoroloji merkezi, soğuk ve kar nedeniyle turuncu, kar fırtınası olasılığına karşı sarı uyarı ilan etti.

Eyaletteki 17 şehir merkezi ile kırsal ilçe ve bölgede dün itibariyle kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, öğrencilerin ve öğretim kadrosunun güvenliği için Loudi, Huayhua, Şaoyang şehirleri ile Şiangşi Tucia ve Miao Özerk İli'nde okullar tatil edildi.

Çin'in 4 dereceli soğuk uyarı sisteminde "kırmızı" uyarı en yüksek alarm düzeyini temsil ederken, onu daha düşük düzeyli "turuncu", "sarı" ve mavi uyarılar takip ediyor.

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