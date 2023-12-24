Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyer gemisi demir aldı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dev yolcu gemisi 1300'ye yakın mürettebatı ve deneme seferine davet edilen farklı ülkelerden yolcularla bugün öğle saatlerinde Şanghay'dan demir aldı.

Bir gün sürecek deneme seferinin ardından yarın limana dönecek olan geminin, 1 Ocak 2024'te ilk ticari seferine çıkması planlanıyor.

Geminin, ticari sefer öncesinde bir deneme seferi daha yapması bekleniyor.

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen gemi, 323 uzunluğu ve 135 bin 500 ton ağırlığıyla, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

2 bin 125 yolcu kamarasının bulunduğu 16 katlı dev gemide, 40 bin metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı bulunuyor.

İngiliz-Amerikan kurvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 4 Kasım'da şirkete teslim edilmişti.

Gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan bölgedeki kruvaziyer seferlerinde kullanılacak.

Çin'in ilk kez bir kruvaziyerin yapımını tamamlaması, ülkenin büyük gemi üretiminde geldiği seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Kruvaziyerler, uçak gemileri ve LNG tankeri, yapımı en zor ve maliyetli olan büyük gemiler arasında sayılıyor. Kruvaziyerin yapımıyla Çin, her üç kategoride yerli gemi üretebilen ülkeler arasına girmiş oldu.