Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygurları alıkoyduğu kampların uydu görüntüleri ortaya çıktı
Çin'in, Sincan'ın Batı bölgesinde Müslüman Uygur Türkleri için kurduğu 'yeniden eğitim' kamplarının uydu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Çin 3 yıl içerisinde çöl bölgesine dev hapishaneler inşa etti.
- star.com.tr
Aynı kampın ekim ayında çekilen görüntüleri ise, kampın çok hızlı bir şekilde nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
Çin'in Sincan'da inşa ettiği kampların hepsi sıfırdan inşa edilmiş yapılar değil. Daha önce okul veya fabrika gibi başka amaçlar için kullanılan yapıların dönüştürülmesiyle kurulan kamplar da mevcut. Bu kamplar genellikle daha küçük ve şehir merkezlerine daha yakın kamplar. BBC tarafından görüntülenen bu kamplardan birisi Sincan Yining'de bulunan bir orta okul.
2017'deki uydu görüntülerinde boş olarak görülen futbol sahasına 1 yıl sonra altı uzun çelik çatılı binanın inşa edildiği gözüküyor. Yining'de, etrafı mavi çitlerle çevrili bu orta okulun Müslümanların zorla tutulduğu bir gözaltı kampı olarak kullanıldığına inanılıyor.
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