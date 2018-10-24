Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygurları alıkoyduğu kampların uydu görüntüleri ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Komisyonu bu yılın ağustos ayında yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman azınlıktan bir milyon kişiyi etrafı çitlerle çevrili gözaltı kamplarına gönderdiğini açıklamıştı.

Çin ise Uygur Türklerinin 'yeniden eğitim' için Batı Sincan bölgesindeki kamplara gönderildiği iddiasını reddettmiş, kamplarda sadece 'radikal İslamcıların olduğunu' öne sürmüştü. Geçtiğimiz eylül ayında ise Çin yönetiminden, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden olan toplama kamplarının varlığını ilk kez kabul anlamına gelecek bir açıklama geldi. Komünist Parti'nin iki numaralı ismi Şöhret Zakir, kampların bölgede aşırılığın engellenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulduğunu iddia etti.

İngiliz medya kuruluşu BBC, Çin'in Sincan'ın Batı bölgesinde Müslümanlar için kurduğu kampların uydu görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülere göre Çin 3 yıl içerisinde çöl bölgesine dev hapishaneler inşa etti.

Yayınlanan görüntülerdeki ilk kamp, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'den yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Tapançeng'in hemen dışında bulunuyor.

12 Temmuz 2015'te çekilen uydu görüntülerinden, bölgenin boş olduğu anlaşılırken, 3 yıldan daha kısa bir süre sonra 22 Nisan 2018 tarihinde bölgeye son derece büyük ve korunaklı bir yapının inşa edildiği gözüküyor.

Aynı kampın ekim ayında çekilen görüntüleri ise, kampın çok hızlı bir şekilde nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Çin'in Sincan'da inşa ettiği kampların hepsi sıfırdan inşa edilmiş yapılar değil. Daha önce okul veya fabrika gibi başka amaçlar için kullanılan yapıların dönüştürülmesiyle kurulan kamplar da mevcut. Bu kamplar genellikle daha küçük ve şehir merkezlerine daha yakın kamplar. BBC tarafından görüntülenen bu kamplardan birisi Sincan Yining'de bulunan bir orta okul.

2017'deki uydu görüntülerinde boş olarak görülen futbol sahasına 1 yıl sonra altı uzun çelik çatılı binanın inşa edildiği gözüküyor. Yining'de, etrafı mavi çitlerle çevrili bu orta okulun Müslümanların zorla tutulduğu bir gözaltı kampı olarak kullanıldığına inanılıyor.