Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı! Hava saldırısına karşı 117 bin sığınak

star.com.tr 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:04 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:08

Çin savaş uçaklarının son dönemde giderek artan Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası’nı (ADIZ) ihlal edişleri, Tayvan hükümetini harekete geçirdi. Halk Kurtuluş Ordusu'nun saldırısı durumunda 117.000'den fazla hava saldırısı sığınağının yerlerini internette yayınlama sözü verdi ( PLA).

Çin, Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin aralıksız müdahaleleri de dahil olmak üzere Tayvan çevresindeki saldırgan askeri eylemlerini artırmaya devam ederken, Tayvan Halk Partisi milletvekili Kao Hung-an, hükümetin Çin'in daha agresif adımlar atmadan önce hazırlıklar yapması gerektiğini belirtti. Tayvan'ın savunmasını güçlendirmenin yanı sıra, ulusal bir acil durumla başa çıkma konusunda halkı bilinçlendirmeyi önerdi.

Kao Hung-an, Bakanlar Kurulu'na acil durum önerisini sundu. Kabine yanıt olarak, ordunun hazırlıklarını artırmasının yanı sıra, hükümetin insanların acil durum tahliye ve kurtarma protokollerine ilişkin temel bilgilerin paylaşımını da artıracağını belirtti.

Kao, Tayvanlıların çoğunun hiçbir zaman savaşla karşılaşmadığını ve acil durum tahliyeleri ve kurtarma prosedürleri hakkında temel bilgilerden yoksun olduğunu ifade etti. Daha sonra hükümeti, en yakın hava saldırısı sığınaklarının nerede olduğu ve vatandaşların olası yaralanmalarda nerede tedavi göreceği dahil olmak üzere bir saldırı sırasında ne yapılması gerektiği konusunda halkı daha sağlıklı bilgilendirmeye çağırdı.

Milletvekili Kao, barınaklara ek olarak, hükümetin halka yeterli yiyecek ve su hazırlaması gerektiğini öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı'na göre, ülke genelinde 117 bin 669 hava saldırısı tahliye tesisi bulunmaktadır.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı tahliye lokasyonları ağını üç aşamada destekleyecek. İlk aşamada, emniyet müdürlüklerinden resmi internet sitelerinde hava savunma tesislerinin yerini duyuracak bir "hava saldırısı tahliye alanı" kurmaları istenecek.

İkinci aşama, tesislerin bir haritasını oluşturmak ve bunu kamu erişimi için Taiwan Geospatial One-Stop (TGOS) web sitesine yüklemek.

Üçüncü aşamada, polis departmanları kendi yetki alanları dahilindeki hava saldırısı sığınaklarıyla ilgili bilgileri resmi bir uygulamaya yükleyecek ve Ulusal Polis Teşkilatı teknik entegrasyon planı ile görevlendirilecek.

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