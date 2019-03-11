Çin'in plastik atık ithalatını durdurması ABD´yi zor durumda bıraktı
ABD'nin en büyük plastik atık ithalatçısı olan Çin, ABD´den 24 çeşit katı atık ithalatına yasak getirerek kabul ettiği atıklara da kısıtlamalar getirmesi ABD'yi zor durumda bıraktı.
- DHA
Russia Today televizyon kanalı, Çin´in bu kararının ABD ile aralarındaki ticaret savaşları nedeniyle almış olabileceğini aktardı.
Habere göre, Çin´in ABD´den plastik atık ithalatına kısıtlama getirmesi yüzünden, ABD´deki birçok eyalet biriken plastik, kâğıt ve cam atıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Plastik atıklar Çin´e ithal edilmek yerine boş alanlarda yakılırken, bu işlemin çevre kirliliği yarattığı ve insanların sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.
Çin, geçtiğimiz yıl çevre kirliliği ile mücadele etmek için ABD´den geri dönüm materyalleri ithal etmeyi durdurduğunu açıklamıştı. ABD´deki geri dönüşüm endüstrisi ise yeni bir ithalatçı bulamadı.
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