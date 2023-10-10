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Dünya

Çin'in San Francisco Konsolosluğuna araçlı saldırı: Saldırgan sürücü öldürüldü

ABD'nin San Francisco şehrindeki Çin konsolosluk binasına aracıyla giren sürücü, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. San Francisco'daki Japantown bölgesindeki Çin Konsolosluğuna aracıyla çarpan ve binanın lobisine kadar giren sürücü, güvenlik güçlerince öldürüldü.

AA10 Ekim 2023 Salı 10:02 - Güncelleme:
Çin'in San Francisco Konsolosluğuna araçlı saldırı: Saldırgan sürücü öldürüldü
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Olay yerine müdahale eden polis yetkililerinden Kathryn Winters, polislerin binaya giren şüpheliye ateş açtığını, hastaneye kaldırılan zanlının kurtarılamadığını söyledi.

Winters, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Size daha fazla bilgi vermek isterdim ancak bu oldukça karmaşık bir soruşturma." dedi.

Polis, kimliği açıklanmayan sürücünün vurulmasına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Çin Başkonsolosluğunca yayımlanan açıklamada, "Elçiliğimiz bu saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

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