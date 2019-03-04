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'Çin'in savunma alanında yaptığı harcamaların artması hiçbir ülke için tehdit değil'

Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüs Zhang Yesui, 'Çin'in savunma alanında yaptığı harcamalar, hiçbir ülke için tehdit teşkil etmiyor.' dedi.

  • star.com.tr
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Son dönemlerde savunma alanında yaptığı harcamalarla başta Japonya olmak üzere ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin tepkisini çeken Çin'den, harcamalarla ilgili bir açıklama geldi.
 
13. Ulusal Halk Kongresi'ndeki 2. orturumda açıklamalarda bulunan Zhang Yesui, Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma alanında yaptığı harcamaların hiçbir ülke için tehdit teşkil etmediğini belirtti.
 
 
Yesui açıklamasında, ''Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için yaptığı sınırlı savunma harcamaları, başka hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyuyor.'' ifadelerini kullandı.
 
Yesui, ''Bir ülkenin diğer ülkelere yönelik askeri bir tehdit olup olmadığı savunma harcamalarındaki artışla değil, yürüttüğü dış ve ulusal savunma politikalarıyla belirlenir.'' dedi.
 

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