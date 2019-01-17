Çin'in silah teknolojileri Pentagon'u endişelendiriyor

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yayımlanan bir rapor, Çin'in silah teknolojilerinde son yıllarda aşırı ilerleme kaydettiğini, savunma endüstrisinde rakiplerini geçtiğini ve bu hızlı yükselişin Pentagon'u endişelendirdiğini ortaya koydu.

“Çin Askeri Gücü” başlığıyla yayımlanan raporda, Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden bazılarını kullanmanın zirvesinde olduğu ve bazı durumlarda rakiplerini çoktan geçtiği belirtildi.

Pekin yönetiminin son yıllarda muazzam askeri adımlar attığı ifade edilen raporda, bunun, yabancı ortaklarına Çin’in geniş pazarına erişim karşılığında teknik sırları ifşa etmeye zorlayan yerel yasalar sayesinde yapıldığına işaret edildi.

Çin’in birçok noktada dünyaya öncülük ettiği belirtilen raporda, “Çin, mevcut olan herhangi bir yöntemle teknoloji edinmenin bir sonucu olarak deniz tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve füzelerin uçabileceği hipersonik silahlar dahil olmak üzere bir dizi teknolojide öncü konumunda bulunuyor. Artan ordu gücü ile havada, denizde, uzayda ve siber alanda bölgeye iradesini dayatabilmesini sağlayacak gelişmiş yeteneklere sahip." ifadelerine yer verildi.

ABD'li üst düzey bir savunma istihbarat yetkilisi, rapora düştüğü bir not ile, Çin ordusu (PLA) generallerinin artık Tayvan'ı istila edebileceklerinden emin olduklarını, bu konuda Çin ordusunun yeterince gelişmiş olduğunu ve bunu yapabilecek güçte olduklarını belirterek endişelerini dile getirdi.

Tayvan meselesinden daha büyük bir endişeleri olduğunu da dile getiren istihbarat yetkilisi, “En büyük endişe, Çin'in bu teknolojileri geliştikçe karar alma sürecinde bölgesel bir çatışma için askeri güç kullanmanın daha yakın olduğuna karar verecekleri bir noktaya ulaşacak." sözlerini kullandı.

İstihbarat raporunda, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek yeni ve orta menzilli gizli bombardıman uçakları geliştirdiği ve söz konusu uçakların 2025 yılına kadar operasyonel kabiliyete ulaşacakları belirtildi.

Yetkili, Çin'in yeraltı komplekslerinde ve istihbarat uydularının göremediği alanlarda araştırmalar yaparak askeri gelişiminin çoğunu gizli tuttuğunu da raporuna ekledi.