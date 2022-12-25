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Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde altın madenindeki göçükte 18 işçi mahsur kaldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir altın madenindeki göçük nedeniyle 18 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

AA25 Aralık 2022 Pazar 15:31 - Güncelleme:
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde altın madenindeki göçükte 18 işçi mahsur kaldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kazakistan sınırına 100 kilometre mesafedeki Yining ilçesindeki madende öğlen saatlerinde göçük meydana geldi.

Göçüğün ardından yer altında çalışan 40 madenciden 22'si çıkarılırken 18'i mahsur kaldı.

Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin'de taşra vilayetlerinde altyapının eski, güvenlik düzenlemelerin yetersiz olduğu işletmelerde maden kazalarına sık rastlanıyor.

Eylül 2021'de Çinghay eyaletinde çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi yaşamını yitirmişti.

Aralık 2021'de Şansi eyaletinde kaçak işletilen kömür madenini sel basması 2 işçinin hayatına mal olmuştu.

Bu yıl 25 Şubat'ta Guicou eyaletinde çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçi hayatını kaybetmişti.

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