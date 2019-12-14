Çin'in talebi Brezilya’da eşek bırakmayacak
Çin’in geleneksel tıp ve kozmetik endüstrisindeki kullanımıyla el üstünde tutulan bir jelatin olan ‘ejiao’ talebi, Brezilya’daki eşek popülasyonunu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Çin’de tıbbi amaçlar için kullanılan ve eşek derilerinin pişirilmesiyle elde edilen eijao ihracatı nedeniyle uzmanlar Brezilya’da eşek kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yılda yaklaşık 100 bin eşeğin Çin ilacı için öldürüldüğünü tespit eden uzmanlar, Brezilya’da türün bitmesi tehlikesinin 5 sene içerisinde gerçekleşebileceğini bildirdi. Çin’de yılda yaklaşık 5 milyon eşek derisi tüketiliyor. Asya pazarında derilerin adedi yaklaşık 23 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
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