Çin'in talebi Brezilya’da eşek bırakmayacak

Çin’de tıbbi amaçlar için kullanılan ve eşek derilerinin pişirilmesiyle elde edilen eijao ihracatı nedeniyle uzmanlar Brezilya’da eşek kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yılda yaklaşık 100 bin eşeğin Çin ilacı için öldürüldüğünü tespit eden uzmanlar, Brezilya’da türün bitmesi tehlikesinin 5 sene içerisinde gerçekleşebileceğini bildirdi. Çin’de yılda yaklaşık 5 milyon eşek derisi tüketiliyor. Asya pazarında derilerin adedi yaklaşık 23 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.