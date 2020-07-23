ABD talimat vermişti: Çin'den ''Ölüm tehdidi aldık'' açıklaması!

IHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:45 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 00:01

Washington ve Pekin arasında gerilim artarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in Washington Büyükelçiliğine bilinmeyen bir numaradan telefonla bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Sözcü Chunying, "ABD hükümeti tarafından yayılan nefretin bir sonucu olarak Çin Büyükelçiliği bomba ve ölüm tehditleri aldı" ifadelerini kullandı.

Elçiliği arayan şahsın İngilizce konuştuğu ve bomba ihbarını yaptıktan sonra telefonu kapattığı aktarıldı. ABD makamları, başkent Washington’da bulunan Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?



Çin’in Houston Başkonsolosluğunda tenekelerde belgelerin yakıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine ABD, Çin’den Houston’daki Başkonsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Görgü tanıklarının Başkonsolosluk binası dışında tenekelerde belgelerin yakıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek 24 Temmuz saat 16.00’ya kadar binanın tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi. Çin’den gelen ilk açıklamada ABD’nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ve talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Çinli yetkililer, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini belirtti. ABD’nin söz konusu kararının ardından Çin’in Wuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.