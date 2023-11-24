İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8791
  • EURO
    31,6123
  • ALTIN
    1857.37
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'in yerli üretim ''ARJ21'' tipi uçakları 10 milyondan fazla yolcu uçurdu
Dünya

Çin'in yerli üretim ''ARJ21'' tipi uçakları 10 milyondan fazla yolcu uçurdu

Çin'in yerli üretim 'ARJ21' tipi uçakları ile taşınan yolcu sayısının 10 milyonu aştığı bildirildi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Çin'in yerli üretim ''ARJ21'' tipi uçakları 10 milyondan fazla yolcu uçurdu
ABONE OL

Xinhua'nın haberine göre, China Southern Airlines'nın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Guangcou ile Cieyang şehirleri arasındaki seferinde "ARJ21" ile 10 milyonuncu yolcu taşındı.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen "ARJ21"in ilk test uçuşu 2008'de yapılmış, uçuşa uygunluğu 2014 sonunda tescil edilmişti.

Haziran 2016'da ticari seferlere başlayan bölgesel yolcu uçaklarından halen 117'si 400'den fazla güzergahta kullanılıyor.

Çin yerli hava yolu şirketlerinin seferlerinde kullanılan uçakların ilk yurt dışı teslimatı, Aralık 2022'de Endonezya hava yolu şirketi TransNusa'ya yapılmıştı.

Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretilen ARJ21'in, 78 ila 95 yolcu kapasitesi bulunuyor.

3 bin 700 kilometreye kadar yol yapabilen kısa mesafe yolcu uçağı ARJ21, Alp tipi dağlık bölgelerde ve platolarda uçabiliyor, farklı havaalanı koşullarında kullanılabiliyor.

COMAC'ın orta mesafe yolcu uçağı "C919", mayısta ilk ticari seferini yapmıştı. Şirket, ayrıca "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

  • arj21
  • yolcu uçağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.