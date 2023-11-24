Çin'in yerli üretim ''ARJ21'' tipi uçakları 10 milyondan fazla yolcu uçurdu

Xinhua'nın haberine göre, China Southern Airlines'nın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Guangcou ile Cieyang şehirleri arasındaki seferinde "ARJ21" ile 10 milyonuncu yolcu taşındı.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen "ARJ21"in ilk test uçuşu 2008'de yapılmış, uçuşa uygunluğu 2014 sonunda tescil edilmişti.

Haziran 2016'da ticari seferlere başlayan bölgesel yolcu uçaklarından halen 117'si 400'den fazla güzergahta kullanılıyor.

Çin yerli hava yolu şirketlerinin seferlerinde kullanılan uçakların ilk yurt dışı teslimatı, Aralık 2022'de Endonezya hava yolu şirketi TransNusa'ya yapılmıştı.

Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretilen ARJ21'in, 78 ila 95 yolcu kapasitesi bulunuyor.

3 bin 700 kilometreye kadar yol yapabilen kısa mesafe yolcu uçağı ARJ21, Alp tipi dağlık bölgelerde ve platolarda uçabiliyor, farklı havaalanı koşullarında kullanılabiliyor.

COMAC'ın orta mesafe yolcu uçağı "C919", mayısta ilk ticari seferini yapmıştı. Şirket, ayrıca "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.