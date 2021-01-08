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Dünya

Çin'le ABD arasında yeni Tayvan krizi

Çin, ABD'nin BM büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edecek olmasına tepki gösterdi.

AA08 Ocak 2021 Cuma 08:06 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 08:06
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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyaret edecek olmasına tepki gösterdi.

Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın ziyaretine şiddetle karşı çıkıldığını belirtildi.

Tayvan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu" ifade edilen açıklamada, "Çin, ABD ile Tayvan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı. Pozisyonumuz tutarlı ve net." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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