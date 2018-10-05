Çin'le ABD arasındaki petrol ticareti tamamen durduruldu

Uluslararası taşımacılık hizmetleri veren Hong Kong merkezli China Merchants Energy Shipping (CMES) Başkanı Xie Chunlin, iki ülke arasındaki ticaret savaşı ortamında ABD'den Çin'e petrol sevkiyatlarının tamamen durdurulduğunu söyledi.

Hong Kong'da düzenlenen denizcilik zirvesine katılan Chunlin, "Biz ABD'den Çin'e petrol sevkiyatını yapan başlıca taşımacılardan biriyiz. Ticaret çatışmasından önce bu iyi bir işti, fakat şu anda tamamen durdurulmuş durumda" diye konuştu.

CMES başkanının sözleri, gemi takip uygulaması Refinitiv Eikon'un verileriyle de doğrulanıyor.

Washington'un Pekin'e petrol sevkiyatlarının başlangıcı 2 yıl geriye dayanıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre Amerikan petrolünün Çin'e geçen yılki ihracatı, ABD petrolünü ithal eden ülkelerin arasında 3'üncü olan İngiltere ve 4'üncü olan Hollanda'ya yapılan toplam petrol sevkiyatını aştı. Kanada'dan sonra listede 2'nci sıraya yerleşen Çin'e, ABD'nin toplam ihracatının yüzde 20'si düşüyordu. Diğer yandan ABD petrolünün Çin'e yapılan petrol sevkiyatları, Pekin için toplam petrol ithalatının yüzde 3'ünü oluşturuyor.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını vermiş, daha sonra bu kararı uygulamaya koymuştu.

Çin ise ABD'nin yaptırımına 60 milyar dolarlık ürüne vergi getirerek cevap vermişti.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.