Çin'le olan işbirliklerini sonlandırdılar: Sistemlerimiz çok farklı

Fiji Times'ın haberine göre, Başbakan Sitiveni Rabuka, yaptığı açıklamada, Fiji Polis Teşkilatının Çinli güvenlik personeli ile ortak çalışmayı sürdürmesine gerek kalmadığını belirtti.

Başbakan Rabuka, gazeteye yaptığı açıklamada, "Artık devam etmemize gerek yok, sistemlerimiz çok farklı." ifadesini kullandı.

Emniyet alanında Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle işbirliğini sürdüreceklerini kaydeden Rabuka, "Bizim demokrasi ve adalet sistemimiz (Çin'den) farklı. Benzer sistemlere sahip ülkelerle işbirliğine yöneleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan'ın açıklaması, iki ülke arasında 2011'de imzalanan mutabakat zaptı ile başlatılan işbirliği programının sonlandırıldığı anlamına geliyor.

Program kapsamında Fijili polis memurları, Çin'de eğitimlere katılıyor, Çinli polisler de emniyet teşkilatları arasında işbirliği kapsamında 3 ila 6 aylık aralıklarla Fiji'deki birimlerde görevlendiriliyordu. İşbirliği programı kapsamında 2021'de Fiji'de Çin Polis İrtibat Ofisi açılmıştı.

Çin'in son yıllarda Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik ve emniyet alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adımları, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgede etki sahibi ülkelerin yanı sıra bazı ada hükümetlerince de Pekin'in nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlanıyor.

Çin'in Solomon Adaları ile Nisan 2022'de imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması bu konudaki tartışmaları gündeme getirmişti.

- SOLOMON ADALARI İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI



Kamuoyuna açıklanmayan anlaşmaya ilişkin sızan bilgilerde, anlaşmanın, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirlemesine, kısa süreli beklemesine, lojistik ikmali ve geçiş yapabilmesine olanak sağlandığı iddia edilmişti.

Anlaşmanın ayrıca hükümete, sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer kanun koruyucu ve askeri güç talep edebilme yetkisini verdiği ileri sürülmüştü.

Muhalefet, Pekin'in ülkenin iç işlerine müdahalesine olanak sağlayacağı gerekçesiyle anlaşmayı eleştirmişti.