Çinli arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremler, "asrın felaketi" olarak nitelenen bir doğal afet olarak tanımlanmaktadır. Bu depremler sonrasında, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) çalışmalarını tamamladı ve ülkelerine geri döndü.

Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen karşılama törenine, Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ve eşi Tulu İçözü Aykan da katıldı. BSR ekibi, deprem bölgesinde yürüttükleri arama kurtarma çalışmaları sırasında Türkiye'nin yanında yer almış ve büyük bir özveriyle çalışmışlardı.

Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosluğu, BSR ekibine yaptıkları yardımlar için teşekkür ederek, Çinli kurtarma ekibinin üstün çalışmalarını takdir etti.

