Çinli bilim insanları: Sosyal mesafe 4 metre olmalı

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:16

Çin’de yapılan yeni araştırmalara göre Sars-CoV-2 virüsünün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bundan dolayı sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler. Yine araştırmaya göre koronavirüs ayakkabı tabanlarında yaşayabiliyor ve sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabiliyor. Vuhan’daki Huoshenshan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tıbbi personel tabanından alınan örneklerin yarısının Sars-CoV-2 için pozitif test edildiğini duyuran Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün zeminlere, bilgisayar mouselarına, çöp kutularına ve hasta yatağı korkuluklarına yaygın olarak dağıldığının keşfedildiğini bildirdi. Raporda “Kişilerin Covid-19 hastalarını içeren koğuşlardan çıkmadan önce ayakkabı tabanlarını dezenfekte etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi. Geçen ay, New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırmada yeni koronavirüsün plastik ve çelik gibi belirli yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceği öne sürülmüştü.

AYDA 406 KİŞİYE BULAŞABİLİR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, sosyal mesafeye göre virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade etti. Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti: University of Massachusetts Amherst’ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. (Türkiye)