18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:34 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:37

Çinli virolog Prof. Dr. Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yayılmasına geç tepki verilmiş olmasından Vuhan kent yönetimini sorumlu tuttu.

Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan, CNN’e verdiği röportajda Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Vuhan kent yönetiminin virüsün doğası ile ilgili bilgileri merkezi yönetimden gizlemeye çalıştığını belirterek yerel yetkilileri bu konuda sorumlu tuttu.

“Yerel yönetim doğruyu söylemek istemedi” diyen Zhong, yerel bürokratların son ana kadar koronavirüsün insandan insana bulaştığını açıklama arzusunda olmadıklarını sözlerine ekledi.

SUÇU YEREL YÖNETİME ATTILAR



Zhong, ‘Enfeksiyonun hızla yayılması nasıl önlenebilirdi’ sorusuna, “Tüm yerel yetkililerin açık olması gerekiyordu” yanıtını verdi. Çinli doktor, Pekin’in bu bilgiyi dünyadan gizlemesinin hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Merkezi yönetimin hastalık ile ilgili objektif bilgilere ulaşır ulaşmaz Vuhan’ın karantinaya alındığını da hatırlatan uzman, virüsün nereden gelmiş olabileceği yönündeki soruyu ise, “Şu anda kesin çıkarım yapmak zor, fakat bana göre hayvanlar aleminden geldi” diye cevapladı.