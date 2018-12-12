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Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yöneticisi Wanzhou, kefaletle serbest bırakıldı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Meng Wanzhou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

  • star.com.tr
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Kanada mahkemesi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Meng Wanzhou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

7 milyon Kanada doları (5.2 milyon ABD doları) peşin ödenecek olan ceza için Wanzhou'nun avukatlarının, Çinli ailenin Kanada'nın Vancouver kentindeki 21.9 milyon Kanada doları değerinde bulunan iki evi garanti olarak gösterdiği öğrenildi.

Çinli yönetici Wanzhou, 1 Aralık'ta ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla, ABD'nin talebiyle Kanada'da gözaltına alınmıştı.

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