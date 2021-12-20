Çinli tenisçi Pıng Şuai, cinsel tacize uğradığı iddiasını dile getirdiğini inkar etti

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:15

Pıng, Şanghay'da katıldığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları tanıtım etkinliğinde, Çince yayın yapan Singapur gazetesi Lienhı Zaobao'ya röportaj verdi.

Röportajda taciz iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Pıng, "Öncelikle şunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir zaman 'birisi bana cinsel tacizde bulundu' demedim. Bu noktayı önemle vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Pekin'deki evinde ikamet ettiğini, ancak istediği zaman dışarı çıkabildiğini dile getiren Pıng, kendi ağzından yazılan detaylı sosyal medya paylaşımının nasıl ortaya çıktığına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Pıng'ın eski Başbakan Yardımcısı Cang'ın cinsel tacizine uğradığı iddiasının dile getirildiği sosyal medya paylaşımı, 2 Kasım'da kişisel sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Uluslararası tenis camiası, paylaşımı sonrasında uzun süre haber alınamayan Pıng'ın hayatına ilişkin endişeleri dile getirmişti.

- Kadınlar Tenis Birliğine mektup

Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüşme

Çinli tenisçi Pıng Şuai, ilk kez 20 Kasım'da Pekin'deki bir gençlik turnuvasında kamuya açık bir etkinlikte yer almıştı.

Ardından 21 Kasım'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Sporcular Komitesi Başkanı Emma Terho ve Komite üyesi, eski Çin Tenis Birliği Başkan Yardımcısı Ling Livei ile çevrim içi görüşme gerçekleştirmişti.

Pıng'ın, Pekin'den katıldığı görüşmede, "IOC yetkililerine durumuyla ilgilendikleri için teşekkür ettiği, güvende ve iyi olduğu, evinde dinlendiği, bu dönemde özel hayatına saygı gösterilmesini istediği, bu yüzden arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdiği" aktarılmıştı.

- Kadınlar Tenis Birliği Çin'deki turnuvaları durdurma kararı almıştı

WTA, Çinli tenisçinin durumu hakkındaki kuşkuların giderilmemesini gerekçe göstererek, 1 Aralık'ta Çin'de tüm turnuvaların durdurulduğunu açıklamıştı.