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Dünya

Çinli uzman koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:45
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Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre Cong, dünyanın birçok ülkesinde Kovid-19’un yayılmasına ilişkin, genel anlamda virüsün sıcakların artmasından dolayı yaz sezonunda çok aktif olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Cong, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- SALGININ ZİRVE DÖNEMİ GEÇTİ

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü Mi Fıng da şu an itibarıyla Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

"Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı.

Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.

Ülkede salgınla mücadele önlemleri nedeniyle henüz tam olarak ekonomik faaliyetlere başlanamazken, bir kentten başka bir kente gidenlerin de kendilerini 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alması gerekiyor.

NHC’den gün içinde yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 172’ye çıktığı, saptanan Kovid-19 vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19’un, pandemi olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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