'Çinli yatırımcılar Arjantin için tehdit değil, fırsat'

Arjantin Devlet Başkanı ve G20 Liderler Zirvesi Dönem Başkanı Mauricio Macri, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirveye katılan ülkelere, gösterdikleri çaba için teşekkür eden Macri, "Şuna dikkati çekmek isterim ki G20 dünyanın ekonomik krizde olduğu bir dönemin daha da kötüye gitmesini diyalog ve iş fırsatları arayarak önlemek için oluşturulmuş ve bu görevi yerine getiren bir organizasyondur." diye konuştu.

Dünyanın, zirve kapsamında Arjantin'e yöneldiğine değinen Macri, "Bugün, tarihinde hiç olmadığı kadar dünyayla iletişim halinde bir ülkemiz var. Dünya bize bir alan açtı, bize ilgileri var, dünya bize eşlik etmek istiyor. Arjantinliler olarak zor zamanlarda bize fırsat kapılarının açılmasından mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Macri, küresel ticarette ABD ve Çin ilişkilerine de değindi. ABD ve Çin arasında bu konuda seçim yapmak zorunda olmadıklarını vurgulayan Macru, "Arjantin, Çinli yatırımcıları bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

G20 çerçevesinde birçok ikili görüşme yaptıklarını dile getiren Macri, "Ticarete dayalı büyümeye ve çevreyi korumaya odaklı hemfikir olduğumuz bir anlaşma yapmayı başardık." dedi.