Çinliler 500’ün üzerinde Rus silahını kopyaladı
Rusya, Çinli silah firmalarının son 17 yılda 500’den fazla Rus yapımı silahı kopyalayarak ürettiğini ileri sürdü.
Rusya Devlet Savunma Şirketi Rostec yetkilisi Livadny Evgeny, Rusya’nın ürettiği 500’den fazla silah türünün Çinli silah firmaları tarafından kopyalandığını iddia etti. Evgeny, “Çin tarafından SU-33 savaş uçakları motorları, uçak gemisi parçaları, hava savunma sistemlerinin parçaları, Manpads ve birçok silah türünün parçaları taklit edildi” dedi. Rusya’nın ürettiği silahların patent sahibi ülke şirketlerine zararı olduğunu belirten Evgeny, tüm silahların patentlerinin Rusya’da olduğunu söyledi.
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