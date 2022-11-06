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Dünya

Çinliler kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projelerinde çalışan Çinli personel, terör saldırılarından korunmaları amacıyla kurşun geçirmez araçlarla taşınacak.

AA6 Kasım 2022 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Çinliler kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak
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The Expresss Tribune gazetesindeki habere göre Çin ve Pakistanlı yetkililer, 11'inci CPEC Ortak İşbirliği Komitesi (JCC) toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantıda alınan kararlara göre Çin ve Pakistan, CPEC projelerinde çalışan tüm Çinli personelin terör saldırılarından korunması amacıyla kurşun geçirmez araçlarla taşınmasında mutabık kaldı.

Söz konusu karar, 2 Kasım'da Pekin'de Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in CPEC projelerinde çalışan Çin vatandaşlarının güvenliğine dair endişelerini dile getirmesinin ardından alındı.

- ÇİNLİLER HEDEF ALINIYOR

Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinde ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu, bu ülkedeki Çin vatandaşlarını hedef alan terör eylemleri gerçekleştiriyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Pakistan'ın güneyini demir yolu, kara yolu ve enerji nakil hatlarıyla birbirine bağlamayı amaçlayan CPEC projelerinin yaklaşık 62 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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