15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2613
  • 5,9622
  • 216.868
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cinsel tacizle suçlanan eski İskoçya Başbakanı serbest bırakıldı

İskoçya'nın eski başbakanı Salmond,14 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Salmond kefaletle bırakıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond, cinsel saldırı ve tecavüz girişimi dahil 14 suçlamayla mahkemeye çıktı. 64 yaşındaki eski başbakan kefaletle bırakıldı.
 
NTV'nin haberine göre Salmond, hakkında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olunca gönüllü şekilde polise gitti ve mahkemeye çıkarıldı. 9 cinsel saldırı, 2 tecavüz girişimi, 2 sarkıntılık ve 1 huzuru bozma dahil 14 suçlama yöneltilen Salmond, suçlamaları reddetti.
 
Kefaletle serbest bırakılan Salmond, İskoçya'da 2007-2014 yıllarında başbakanlık ve iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin 20 yıl liderliğini yapmıştı.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD-Venezuela krizi derinleşiyor

ABD-Venezuela krizi derinleşiyor

AYM'ye önemli atama resmen açıklandı

AYM'ye önemli atama resmen açıklandı

Şehirde panik havası esti: Bir gecede 2 yangın

Şehirde panik havası esti: Bir gecede 2 yangın

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA