Cinsel tacizle suçlanan eski İskoçya Başbakanı serbest bırakıldı

İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond, cinsel saldırı ve tecavüz girişimi dahil 14 suçlamayla mahkemeye çıktı. 64 yaşındaki eski başbakan kefaletle bırakıldı.

NTV'nin haberine göre Salmond, hakkında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olunca gönüllü şekilde polise gitti ve mahkemeye çıkarıldı. 9 cinsel saldırı, 2 tecavüz girişimi, 2 sarkıntılık ve 1 huzuru bozma dahil 14 suçlama yöneltilen Salmond, suçlamaları reddetti.

Kefaletle serbest bırakılan Salmond, İskoçya'da 2007-2014 yıllarında başbakanlık ve iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin 20 yıl liderliğini yapmıştı.