Cinsel tacizle suçlanan eski İskoçya Başbakanı serbest bırakıldı
İskoçya'nın eski başbakanı Salmond,14 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Salmond kefaletle bırakıldı.
İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond, cinsel saldırı ve tecavüz girişimi dahil 14 suçlamayla mahkemeye çıktı. 64 yaşındaki eski başbakan kefaletle bırakıldı.
NTV'nin haberine göre Salmond, hakkında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olunca gönüllü şekilde polise gitti ve mahkemeye çıkarıldı. 9 cinsel saldırı, 2 tecavüz girişimi, 2 sarkıntılık ve 1 huzuru bozma dahil 14 suçlama yöneltilen Salmond, suçlamaları reddetti.
Kefaletle serbest bırakılan Salmond, İskoçya'da 2007-2014 yıllarında başbakanlık ve iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin 20 yıl liderliğini yapmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.