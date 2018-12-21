Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: Kosova, yangına körükle gidiyor

Çipras, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Yunan Başbakan, Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosova'nın Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması ile kendi ordusunu kurmasına tepki gösterdi.

Kosova'nın son dönemde attığı bu adımların bölgeye istikrarsızlık getirdiğini belirten Çipras, "Kosova, yangına körükle gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Kosova'nın gümrük vergisi ve ordu kurulması adımlarının, bölgeye istikrar değil, aksine istikrarsızlık getireceğini söyledi.

Kosova'nın attığı bu adımları kınadığını ifade eden Çipras, Cumhurbaşkanı Vucic ile Sırp hükümetinin işinin zor olduğunu belirterek, çözüm yolunda ilerleyen Sırbistan'ı desteklediğinin altını çizdi.

Sırbistan'ın bölgede istikrar sağlamayı amaçladığı değerlendirmesinde bulunan Çipras, Yunanistan'ın da "isim sorunu" konusunda Makedonya ile imzaladığı anlaşmayla bölgedeki istikrar unsurlarından biri olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

İsim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın, Sırbistan-Yunanistan ilişkilerine de ivme kazandıracağını belirten Çipras, "Makedonya'nın, aramızda gri bir alanı temsil ettiğini söylersek, abartmış olmayız. Artık aramızda bir duvar değil, köprü olacak. Bu anlaşma bizi birbirimize bağlayacak projelerle ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağlayacak." dedi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın Sırbistan'ın da katılımıyla imzalanacağını ifade eden Çipras, Selanik (Yunanistan), Üsküp (Makedonya), Belgrad (Sırbistan) ve Budapeşte'yi (Macaristan) birbirine bağlayacak bir demiryolu koridoru oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

- "Sırbistan halkı Yunanistan'ı dost olarak görüyor"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Yunanistan ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, "Sırbistan halkı Yunanistan'ı siyasette de ekonomide de müttefik ve dost olarak görüyor." dedi.

Yunanistan ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerine dikkati çeken Vucic, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği ve Kosova meselesindeki pozisyonunu anladığı için Yunanistan'a teşekkür etti.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunda da desteklediğini anımsatan Vucic, "Sırbistan'ın, ekonomi ve diğer alanlardaki çalışmalarıyla destekçilerinin yüzünü kara çıkarmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Çipras'ı Kosova meselesi hakkında bilgilendirdiğini de aktaran Vucic, Kosova'nın gümrük vergi hamlesinin, 21. yüzyıla yakışmadığını savundu.

Çipras, Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na da katıldı.

Yunan Başbakan, yarın Belgrad'da düzenlenecek Sırbistan-Yunanistan-Bulgaristan-Romanya dörtlü toplantısına da katılacak.