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Çipras'tan şaşırtan 'Türkiye' çıkışı: AB üyeliğine destek verilmeli

Yunanistan Başbakanı Çipras, 'Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır' dedi.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" dedi.
 
Merkel ile Türk-Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs Sorunu'na adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterilen uğraşlara da destek verilmesi gerektiğinden söz etti.
 
Buna karşın, Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğuna da dikkati çeken Çipras, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
"Yeni ismiyle Makedonya'ya AB'ye üyelik yolu açıldı"
 
Almanya Başbakanı Merkel ise Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmenlerin iadesi anlaşmasının öneminden söz etti.
 
Merkel, bu anlaşmanın başarılı olduğu kadar göçmen iadesi konusunda AB içinde çıkan hukuki sorunların aşılmasına çalışıldığını söyledi. Söz konusu iade anlaşmasının Afganistan ve Pakistan gibi savaş olmayan ülkelerden gelen göçmenlere uygulanmadığını da sözlerine ekledi.
 
Almanya Başbakanı, Yunanistan'ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören anlaşmaya tam destek verdi.
 
Merkel, bu anlaşmanın öngördüğü isim değişikliğiyle "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti"nin AB'ye tam üyelik yolunun açıldığını söyledi. Ayrıca, Yunanistan'ın ekonomik krizden çıkmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
 
Çipras ise 2014'te Merkel'in Atina ziyaretine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yer aldığını, ancak Başbakan olduktan sonra Merkel ile çok yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.
 
 
(BBC Türkçe)

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