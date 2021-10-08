Çipras'tan Türkiye dersi! Miçotakis'e zor soru

8 Ekim 2021 Cuma 08:29 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 08:29

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109'a karşı 191 oyla kabul edilen "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etti. Fransa'nın bu anlaşmayla Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik garantör olduğunu söyleyen Miçotakis, "Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü ve yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak" diyerek Paris'in nükleer silah sahibi olduğuna işaret etti.

Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras ise Miçotakis'i "Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye" çağırdı.

Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'nın lideri olan Çipras, "Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek "Neyi kıyaslıyoruz" diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden Çipras, "Türkiye'nin dış borcu GSMH'nin sadece yüzde 37'sine, Yunanistan'ın ise yüzde 210'una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75'ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor" diye ekledi.

SYRIZA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunulmuştu.

Açıklamada, "Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

'TÜRKİYE KENDİ ÜRETİYOR, YARIŞAMAYIZ' İTİRAFI

Hükümete tepki gösteren bir diğer parti MeRA25'in Genel Sekreteri Yanis Varoufakis, "Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın Pasifik'te fikir ayrılığına düştüğü bir zamanda Miçotakis, Macron'un acısını dindirmek için Yunanistan'ı borca batırıyor. Bu ülke daha iyisini hak ediyor" dedi.

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girilmesinin bir hata olduğunu vurgalayan Varoufakis, "Sözde müttefiklerimizin kaprislerine, bir ücret karşılığında bile olsa boyun eğmeyelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uçak gemisi inşa ettiğine dikkat çeken Varoufakis, "Atina hükümeti bunu yapabilir mi?" diye sordu.