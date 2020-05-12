star.com.tr 12 Mayıs 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 18:09

8 Mayıs'ta Hindistan'ın devlete ait medya kuruluşu Prasar Bharti, hava durumu bültenine Pakistan'a bağlı Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgesinin hava durumunu da ekledi. Hava durumu anonsunun, 'Hindistan'ın tüm bölgeleri için kapsamlı hava durumu raporu' olması, Pakistan'ı bu işgalci tavra karşı harekete geçirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın eylemlerine karşı çıkarak, söz konusu görüntülerle ilgili Hindistan'ı sert bir dille kınadı.

Öte yandan Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Faruk Haydar Han, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı, 'Hindistan'a yönelik bir askeri harekat' başlatmaya çağırdı.

Hindistan ve Pakistan'ın arasında bir aydan fazla bir süredir çatışmaların yaşanduğı Kontrol Hattı yakınlarındaki köyleri ziyaret eden Haydar Han, medyaya basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu.

'Başbakan Imran Han, şimdi tepki vermeli ve bazı güçlü adımlar atmalı. Sadece sözlü ifadeler işe yaramıyor. İlerlemeli ve kuvvetlerine Hindistan'a saldırma emri vermelisin.' dedi.

Hindistan'ın, hava durumu bültenine Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünü dahil etmesini şiddetle kınayan Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kardeşlerinizi korumak sizin göreviniz. Hindistan, Pakistan Keşmir'i hakkında hava durumu veriyor. Biz de o hava durumu güncellemesini Delhi'de yapmalıyız.'

Hindistan'ın devlet televizyon yayıncısı , ulusal hava durumu güncellemesinde Keşmir ve Gilgit-Baltistan'ın Pakistan kontrollü tarafını da dahil etmeye başlamıştı.

Hindistan'ın işgalci tavrı ve Keşmir 'özel statüsünün' kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Daha önce Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ile ilgili konuşan Haydar Han, bölgeyi "dünyanın en büyük açık hava hapishanesine" dönüştüğünü söylemişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan'ın ırkçı partisi BJP'nin lideri ve Başbakan faşist Nerendra Modi, Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz vermişti.

Modi döneminde Müslümanlara yönelik şiddet, katliam ve tacizler had safhaya ulaştı.

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