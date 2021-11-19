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Dünya

ÇKP, 2021-2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni görüştü

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, yaptığı toplantıda 2021-2025 yıllarını kapsayan 'Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni ele aldı. Çin'in temel çıkarları ve ulusal gururunu ilgilendiren meselelerde asla ödün verilmeyeceğinin kaydedildiği toplantıda egemenliğin, güvenliğin ve kalkınma çıkarlarının kararlı şekilde savunulması gerektiği vurgulandı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 09:44 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:44
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Xinhua ajansının haberine göre toplantı, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yapıldı.

Gelecek 4 yıldaki güvenlik stratejisinin görüşüldüğü toplantıda, ulusal güvenliğe, günün koşullarına uygun kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi ve yeni bir ulusal güvenlik yapısının oluşturulması gerektiği belirtildi.

Toplantıda siyasi güvenliğe öncelik verilmesi, ana sektörler ile bölgelerde, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda, yüksek teknoloji ile diğer gelişen iş sahalarında güvenlik çabalarının koordine edilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Çin'in temel çıkarları ve ulusal gururunu ilgilendiren meselelerde asla ödün verilmeyeceğinin kaydedildiği toplantıda egemenliğin, güvenliğin ve kalkınma çıkarlarının kararlı şekilde savunulması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca askeri nişan ve madalyalara ilişkin düzenlemeler ile Ulusal Bilim ve Teknoloji Danışma Komisyonu'nun hazırladığı 2021 danışma raporu da ele alındı.

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