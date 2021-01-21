Clinton yemin töreninde uyudu

star.com.tr 21 Ocak 2021 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:33

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başlayarak ABD'nin 46. başkanı oldu.

Biden'ın Çarşamba günü düzenlenen yemin törenine, 1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanı olarak görev yapan eski başkan Bill Clinton da dahil olmak üzere, çok sayıda politikacı katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, Biden'ın yemin töreni sırasında, Clinton'ın gözlerinin kapandığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yemin töreninde uyuyan Clinton'la dalga geçti.

"Başkanlık Yemin Töreninde Uyuyakalmak" başlıklı benzer görüntü de YouTube'da yayınlandı.

Clinton tören sırasında, eski başkan George W. Bush ve Mike Pence'in yanında, eşi Hillary Clinton'la birlikte oturuyordu.

Clinton görevden ayrıldığından beri altı yemin törenine katıldı.

star.com.tr